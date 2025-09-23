للمرة السادسة.. الحظ يعاند «محمد صلاح في الكرة الذهبية»

واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حلمه الغائب في الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة، بعد أن حل في المركز الرابع في تصنيف أفضل لاعبي العالم لعام 2025

وصلاح، الذي يعد من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، لم يتمكن من انتزاع الجائزة التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، رغم الأداء المميز الذي قدمه مع ليفربول خلال الموسم الماضي.

ورغم تسجيله 29 هدفًا وتقديمه 18 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، فقد فاز الفرنسي عثمان ديمبلي بالجائزة لأول مرة في مسيرته الرياضية، متفوقًا على الإسباني لامين يامال والبرازيلي فيتينا.

وخلال الموسم 2024/2025، قاد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخ النادي، ليعادل الرقم القياسي مع مانشستر يونايتد.

كما توج بجوائز عديدة على المستوى المحلي، مثل جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته.

وعلى الصعيد الدولي، قاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية وكاد أن يقود الفراعنة للظهور في كأس العالم 2026.

ورغم تراجع فرصه في الظفر بالكرة الذهبية في السنوات المقبلة، خصوصًا مع قرب نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن صلاح ما زال يمثل مصدر فخر لجماهيره ويسعى بكل جدية لتحقيق هذا الحلم الغائب.