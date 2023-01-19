للمرة 11 منذ سبتمبر.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل البرلمان اللبناني اليوم الخميس، للمرة 11 منذ سبتمبر الماضي في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر.

وحصل ميشال معوّض مرشح حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وآخرين على 34 صوتا، في حين صوت 37 نائبًا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما ألغيت أوراق أخرى.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة «النصف +1» في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا.

وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة حزب الله وحلفاءها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.

وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد، عُقدت في 29 سبتمبر و20 و24 أكتوبر و3 و10 و17 و24 نوفمبر وفي 1 و8 و15 ديسمبر من العام الماضي.