للمرة 236 على مدار 15 عاماً.. السلطات الإسرائيلية تهدم قرية فلسطينية

للمرة الـ236 على التوالي، على مدار 15 عاما، أقدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إلى هدم خيام أهالي قرية العراقيب “مسلوبة الاعتراف”، الواقعة في منطقة النقب.

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية، إن “إسرائيل استخدمت اليوم الآليات والجرافات لهدم قرية العراقيب، في مشهد يتكرر منذ هدم هذه القرية لأول مرة يوم 27 يوليو (تموز) 2010”.

يشار إلى “أن هذه هي المرة الثالثة لهدم العراقيب، خلال العام الجاري 2025، بعد أن هدمتها إسرائيل 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولات متكررة لتهجير أهل القرية من أراضيهم”.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام مصرية، يوم الثلاثاء الماضي، “بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة”.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”، إن “الجهود المصرية القطرية نجحت في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من معبر رفح البري”.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، “قدّم شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزًا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع”.