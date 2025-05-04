للمرّة الأولى في تاريخه.. الأهلي السعودي يتوّج بطلاً لدوري أبطال آسيا

حقق الأهلي السعودي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2025، بعد فوزه المستحق على فريق كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وسجل الأهلي هدفي المباراة في الشوط الأول؛ حيث افتتح البرازيلي ويندرسون غالينو التسجيل في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعزز الإيفواري فرانك كيسي النتيجة في الدقيقة 42 بضربة رأس متقنة إثر عرضية من النجم روبرتو فيرمينو، الذي تألق بصناعته للهدفين.

وأدار الفريق الأخضر المباراة بذكاء تكتيكي عالٍ بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، معتمداً على أسلوب هجومي متوازن وضغط مستمر أربك حسابات الفريق الياباني، الذي عجز عن إيجاد الحلول رغم محاولاته المتكررة، خاصة في الشوط الثاني.

وبهذا الإنجاز، يدخل الأهلي التاريخ كخامس نادٍ يحرز لقب دوري أبطال آسيا دون أي خسارة، إلى جانب فرق الاتحاد (2005)، وأوراوا رد دياموندز (2007)، وجامبا أوساكا (2008)، وأولسان هيونداي (2020). كما يُعد هذا التتويج السابع للأندية السعودية في البطولة، بعد أن أحرز الهلال اللقب أربع مرات، والاتحاد مرتين.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي سبق له بلوغ النهائي القاري في عامي 1986 و2012، لكنه خسر في المرتين، ليكسر هذه المرة نحسه ويصعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، وسط دعم جماهيري كبير ساهم في دفع الفريق نحو المجد الآسيوي.

بهذا الفوز، يفتح الأهلي صفحة جديدة في تاريخه، ويضع نفسه ضمن نخبة أندية القارة، مؤكداً صعود الكرة السعودية على المستوى الآسيوي، في وقت تشهد فيه الأندية السعودية طفرة فنية واستثمارية غير مسبوقة.

عمر السومة يهنئ الأهلي السعودي بعد التتويج القاري: “تستحقون الفرح يا ملوك القارة”

عبّر المهاجم السوري ونجم نادي العروبة الحالي، عمر السومة، عن سعادته الكبيرة بتتويج ناديه السابق الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2025، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة.

وتواجد السومة في مدرجات الملعب لمتابعة اللقاء الحاسم، حيث حرص على دعم “الراقي” ومساندته من المدرجات، في مشهد نال تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما بين جماهير الأهلي التي تحتفظ له بمكانة خاصة في الذاكرة.

وعقب نهاية اللقاء، كتب السومة رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، قال فيها:

“ألف مبروك لجماهير الراقي تتويج النادي الأهلي السعودي بطلاً لآسيا النخبة، إنجاز تاريخي يُضاف لسجل الذهب، ومكانة تليق بكبير جدة. تستحقون الفرح يا ملوك القارة.”

ويُعد عمر السومة أحد أبرز نجوم الأهلي عبر تاريخه، حيث لعب بقميص الفريق بين عامي 2014 و2022، وشارك في 239 مباراة سجل خلالها 193 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة، محققاً مجموعة من البطولات، أبرزها الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

ولا يزال اسم السومة مرتبطاً بإنجازات “الراقي”، نظراً لما قدمه من أداء استثنائي على مدار سنوات، جعل منه رمزاً جماهيرياً وأسطورة من أساطير النادي.

🎙️- الأسطورة "عمر السومة"



سبب حضوري إلى الملعب اليوم، هو حبي وعشقي لهذا الكيان، وأتوقع #الأهلي يفوز بثلاثية 💚 pic.twitter.com/2iQKZ9EXTH — وليد سعيد (@Rabanalsafena) May 3, 2025