للمرّة الثالثة خلال ساعات.. جماعة «الحوثي» تقصف مطار إسرائيلي استراتيجي

أعلنت جماعة “أنصار الله- الحوثيين” اليمنية، اليوم السبت، “استهداف “مطار بن غوريون” في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي “فلسطين2”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان له: “نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح”.

وأضاف: “وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة”، محذرا شركات الطيران من أن ما يسمى “بمطار بن غوريون” أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وذكر العميد سريع أنه “ولليوم السادس على التوالي وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على اليمن، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” بعدد منِ الطائرات المسيرة.

وذكر أنه “وخلال الساعات الماضية شن الجيش الأمريكي عددا من الغارات على عدد من المحافظات في محاولة فاشلة لمنع اليمن من إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة”.

وشدد المتحدث على “أنهم مستمرون في إسناد قطاع حتى وقف العدوان ورفع الحصار مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب”.

ويأتي الهجوم، الذي يعد الرابع على إسرائيل خلال أيام، “غداة إعلان “أنصار الله” مهاجمة هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، سبقه استهداف مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية يوم الثلاثاء الماضي بصاروخين مماثلين”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، والأخرى استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة – 22-03-2025م pic.twitter.com/9ikq2oK0uH — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) March 21, 2025