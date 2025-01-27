للمرّة السابعة.. «لوكاشينكو» يحقق فوزاً ساحقاً بانتخابات الرئاسة في بيلاروسيا

قال إيغور كاربينكو، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البيلاروسية، إن “الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو حصل على 86.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية“.

وقال كاربينكو: “وفقًا للبيانات الأولية من اللجان الإقليمية ولجان مدينة مينسك، لوكاشينكو ألكسندر غريغوريفيتش – 86.82%”.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا، إيغور كاربينكو، مساء امس الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا بلغت 75.49%.

وقال كاربينكو: “في المجمل، شارك في التصويت 75.49%من المواطنين المدرجين في قوائم التصويت

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بإعادة انتخابه رئيسا لبلاده لولاية جديدة، حسبما أفاد الكرملين اليوم الاثنين.

هذا وتعتبر هذه الولاية السابعة للرئيس البيلاروسي، “ويشارك في المنافسة على منصب رئيس بيلاروسيا، خمسة مرشحين، وهم: الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي أوليغ غايدوكيفيتش، زعيم حزب العمل والعدالة الجمهوري ألكسندر خيزنياك، السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي سيرغي سيرانكوف، المرشحة في الانتخابات السابقة، رائدة الأعمال، غير الحزبية، آنا كانوباتسكايا،بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بطاقات الاقتراع أيضًا على خيار “ضد الجميع، وفي الفترة من 21 إلى 25 يناير الجاري، تم إجراء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.

وأعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان إرميكباييف، أن بعثة مراقبي المنظمة لم ترصد أي انتهاكات في عملية التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية البيلاروسية.

وقال إرميكباييف في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأحد: “بدأ أعضاء بعثتنا عملهم خلال فترة التصويت المبكر، لا يمكننا الإدلاء بأي بيان رسمي حتى الآن، سنصدر بيانًا بعد اكتمال عملية التصويت، ولكن في الوقت الحالي، لا نرى أي انتهاكات”.

ها “ووفقًا لدستور بيلاروسيا (عام 1994)، فإن الرئيس هو رأس الدولة وضامن الدستور وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، ويتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بشكل مباشر، من قبل شعب بيلاروسيا، على أساس الاقتراع العام والحر والمتساوي والمباشر، عن طريق الاقتراع السري، ويمكن لنفس الشخص أن يشغل منصب الرئيس لمدة لا تزيد عن فترتين رئاسيتين، وتعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا نافذة، إذا شارك في التصويت أكثر من نصف المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين، ويعتبر الرئيس منتخبًا إذا صوت له أكثر من نصف مواطني بيلاروسيا، المشاركين في التصويت”.

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2020، منحت لجنة الانتخابات لوكاشينكو 80.1% من الأصوات، مع نسبة مشاركة بلغت 84.4%.