للمرّة 54.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة في «ملف الفساد»

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ54 للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، حيث خصصت جلسة اليوم للملف المعروف بـ “4000”، المتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته.

وتعتبر هذه القضية الأخطر بين الملفات الموجهة ضد نتنياهو، إذ يتهم بتلقي رشاوى مقابل تسهيلات تنظيمية بقيمة مئات الملايين من الشواقل، كما تركز التحقيقات على دور زوجته سارة نتنياهو في التأثير على الإعلام الإسرائيلي، وفق ما ورد في شهادة المدعية العامة يهوديت تيروش.

وخلال الجلسة، نفى نتنياهو وزوجته أي صراخ أو تدخل شخصي بهدف التأثير، مؤكداً أن الهدف كان تنويع الإعلام الإسرائيلي وليس لمصلحته الشخصية. كما أوضح أن اهتمامه كان بمستقبل إسرائيل وقدراتها العسكرية والاقتصادية، وليس فقط بمستقبله السياسي.

وقررت المحكمة قبول اعتراض دفاع نتنياهو على استخدام شهادة ناشر صحيفة “يسرائيل هيوم” شيلدون أديلسون، الذي توفي مؤخراً، بحجة استحالة استدعائه للاستجواب، معتبرة أنه لا يمكن الاعتماد على إفادات شخص متوفى بشكل كامل.

يذكر أن “الملف 4000” مرتبط بقضية “بيزك – واللا” ويأتي ضمن سلسلة ملفات فساد أوسع تشمل “الملف 1000” المتعلق بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات.