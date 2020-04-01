للمساعدة في مكافحة كورونا.. الصومال تُرسل 14 طبيباً إلى إيطاليا

مجموعة من الأطباء والمتخصصين من جامعة مقديشو تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين. [إنترنت]

أفادت صحيفة “Napolitan” ألإيطالية، بأن الصومال تستعد بعد روسيا والصين وكوبا، لتقديم المساعدة إلى إيطاليا للتعامل مع عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة، أن مجموعة من الأطباء والمتخصصين الصوماليين من جامعة مقديشو الوطنية تستعد للسفر لدعم الأطباء الإيطاليين.

ونقلت الصحيفة عن الأطباء قولهم: “عقب سنوات عديدة، التقى 14 شخصا منا في مقديشو، للترويج للمبادرات الطبية والاجتماعية.. وخلال اجتماعنا اليوم تذكرنا بحنان معلمينا في ذلك الوقت، وكان جلهم تقريبا من الجنسية الإيطالية والذين قدموا من أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة”.

وتابع الأطباء: “فجأة شعرنا بالأسف الشديد للإحصاءات بعدد الإصابات بكوفيد -19 في إيطاليا وللزيادة الكبيرة في أعداد المرضى والمتوفين.. نشعر في هذه اللحظة العصيبة بشكل خاص، بواجب التعبير عن تضامننا الصادق مع زملائنا في المؤسسات الطبية والصحية الإيطالية، وقبل كل شيء، إتاحة الفرصة الكاملة للعمل التطوعي إلى جانبهم”.

كما نقلت الصحيفة الإيطالية عن المهندس المتخصص في مجال الكمبيوتر أوليفر طاهر، الذي ولد في مدينة نابولي لأبوين صوماليين قوله: “خبر يبهجني ويجعلني فخورا”.

وأضاف يقول: “لقد شعرت بالارتياح لكون مجموعة من الأطباء الصوماليين قد تطوعوا لدعم العمل المرهق الذي قام به الأطباء المشاركون في مواجهة عدوى الفيروس التاجي في الأسابيع الأخيرة، في حين أن معظم أوروبا أدارت بكل معنى الكلمة، ظهرها لنا”.

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