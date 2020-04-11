للمساعدة في مكافحة كورونا.. تونس تُرسل فريقاً طبياً إلى إيطاليا

يضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي. [رئاسة الجمهورية التونسية]

أرسلت تونس، اليوم السّبت، فريقا طبيّا إلى إيطاليا، بهدف مساندة جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد هناك.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في منشور، بأنه بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، غادرت صباح اليوم السبت، بعثة طبية تونسية إلى إيطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشي فيروس كورونا.

و جاءت هذه المبادرة على إثر الاتصال الهاتفي الذي قام به رئيس الجمهورية بالرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا، وتناول فيه الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله.

وقد أعرب رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة، وفقاً لرئاسة الجمهورية التونسية.

هذا ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي وفي التخدير والإنعاش. محتوى ذو صلة إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 3993 حالة وبلغ إجمالي الوفيات بكورونا في إيطاليا حتى يوم الجمعة، 18849، بحسب مدير عام الدفاع المدني أنجيلو بوريللي. وقال بوريللي: إن “عدد الإصابات في البلاد بلغ 98273، إذا استثنينا منها الوفيات والمتعافين”. وفي تونس، ارتفعت الإصابات إلى 671 بينها 26 حالة وفاة. إرسال بعثة طبية إلى إيطاليا بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد إرسال بعثة طبية إلى إيطاليا بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد. Gepostet von ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ am Samstag, 11. April 2020

اقترح تصحيحاً