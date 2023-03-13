للمشاركة في مؤتمر عالمي.. السعودية ترفض منح تأشيرة لوفد إسرائيلي

رفضت السعودية، إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وفق إعلام عبري وأمريكي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي مساء الأحد، أن السعودية رفضت منح تأشيرات لوفد إسرائيلي تمت دعوته إلى مؤتمر منظمة السياحة العالمية.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أنّ المؤتمر مختص بموضوع القرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة.

وأوضحت بلومبرغ، أنّ السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرات «للوفد الإسرائيلي»، دون أن تفصح عن الأسباب، وذلك رغم تقدم الأمم المتحدة بطلب للرياض، بمعاملة متساوية لكافة أعضاء المنظمة.

وفي وقت سابق الأحد، انطلق بمدينة العلا شمال غربي السعودية، مؤتمر منظمة السياحة العالمية، ويستمر يومين، حول 32 قرية سياحية في 18 دولة، توجد ضمن تصنيف المنظمة لأفضل القرى بالعالم.

ولا توجد أية علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، فيما يرى مراقبون أن اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية الجمعة، سيؤثر سلبا على إمكانية التطبيع بين المملكة وإسرائيل.