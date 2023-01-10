للمطالبة بحق الأسبقية في الإيفاد.. اعتصام أمام مكتب «المنقوش»

نظم مجموعة من موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، اعتصاماً أمام مكتب الوزيرة نجلاء المنقوش، للمطالبة بحق الأسبقية في الإيفاد.

ويُطالبون الموظفون بتنفيذ الأحكام القضائية في إعطاء الحقوق الوظيفية لموظفي وزارة التعاون سابقاً إسوةً بالموظفين الذين تم دمجهم واحتساب أسبقيتهم في الإيفاد.

وبحسب ما أفاد أحد الموظفين لـ”عين ليبيا” والذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن مدير الشؤون الإدارية بالوزارة لم يتجاوب مع المعتصمين وطالبهم بالتقدم بشكوى ضده إذا أرادوا ذلك وأشار إلى أنه هو أيضاً لديه أحكام قضائية لم تُنفذ بسبب تماطل الوزيرة ونومها في العسل، على حد وصفه.