للمطالبة برحيل اتحاد الكرة.. أندية طرابلس الكبرى تعلق أنشطتها

طالبت أندية طرابلس الكبرى بسحب الثقة من الرئيس الحالي للاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني وتكليف الأمين العام لاتحاد الكرة ناصر الصويعي رئيسا مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات عاجلة.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عُقِد اليوم السبت في العاصمة من أجل المطالبة بسحب الثقة من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ومناقشة قرار الصعود للممتاز وآلية المسابقة.

وقررت أندية طرابلس الكبرى في بيان أصدرته، عدم المشاركة في أي مسابقة يشرف عليها الاتحاد الحالي وطالبت باعتماد الملاعب واللعب بنظام الذهاب والإياب واستغلال كل الملاعب وبحضور الجماهير الرياضية.

كما قررت الأندية إيقاف النشاط وطالبت الاتحاد العام لكرة القدم الاستقالة والتنحي وإن لزم الأمر سحب الثقة منه والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وطالبت أندية طرابلس الكبرى بالتسوية المطلوبة لأندية الدرجة الثانية ورفعها للاتحاد المحلي للفراغ الذي خلفه قرار 57 لسنة 2024.