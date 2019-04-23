للمطالبة برحيل رموز النظام السابق.. مظاهرات طلابية بالعاصمة الجزائر

وتجمع طلاب الجامعات في ساحة البريد المركزي بالعاصمة والشوارع المحيطة به رافعين شعار “ارحل” الذي أصبح الأكثر تردادًا في مسيرة الطلاب.

ومنعت قوات الشرطة الطلاب من إغلاق الطرق في وجه السير خصوصا الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان.

هذا ورفض الطلاب إجراء الانتخابات في الرابع من تموز/يوليو القادم، الأمر الذي يُصر عليه رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح المُطالب هو أيضًا بالرحيل، ورددوا شعارات “يا احنا يانتوما ارحلي يا حكومة” و “عصابة يا عصابة جاء وقت المحاسبة”.

يأتي ذلك في حين شهدت جلسة اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر لانتخاب أمين عام للحزب خلافات حادة، حيث تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين بعض الحاضرين.

وجاءت هذه المظاهرات بعد سجن 4 رجال أعمال من عائلة “كونيناف” ذات النفوذ الواسع والمرتبطة ببوتفليقة، وكذلك رئيس ومدير عام مجموعة “سيفيتال” يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في البلاد.

وقبلها، سجن القضاء العسكري اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية التي مقرها وهران وتضم كل الجهة الشمالية الغربية للجزائر حتى الحدود مع المغرب.

كما أمر النائب العام العسكري بالقبض على اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى التي مقرها الجزائر العاصمة وتضم كل المنطقة الشمالية الوسطى.