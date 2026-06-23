للموسم الثالث توالياً.. المشاي يجدد الثقة في حسام البدري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم

في خطوة تؤكد الاستقرار الفني والإداري داخل النادي، وقع رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد المشاي بالعاصمة المصرية القاهرة على عقد تجديد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، المصري حسام البدري، وجهازه الفني بالكامل، ليتواصل المشوار بين الطرفين للموسم الثالث على التوالي.

ويأتي قرار التجديد بعد الفترة الإيجابية التي قاد خلالها البدري الفريق، حيث نجح في ترسيخ الاستقرار الفني ووضع أسس مشروع رياضي يسعى النادي من خلاله إلى المنافسة على مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الموسم الرياضي الجديد.

وعقب توقيع العقود، عقد البدري اجتماعاً مع إدارة النادي استعرض خلاله رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة، وسلم قائمة بالمراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات القادمة، بهدف تعزيز صفوف الفريق ورفع مستوى التنافس داخل المجموعة.

كما تضمنت الرؤية الفنية التي قدمها المدرب المصري أسماء عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب الذين لا يدخلون ضمن حساباته للموسم المقبل، في إطار عملية إعادة الهيكلة الفنية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها استعداداً للاستحقاقات القادمة.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة النادي خلال الأيام المقبلة التحرك لتنفيذ متطلبات الجهاز الفني، سواء فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة أو إعادة ترتيب قائمة الفريق، بما يتماشى مع الأهداف المرسومة للموسم الرياضي الجديد.

ويعكس تجديد الثقة في حسام البدري للموسم الثالث على التوالي قناعة إدارة النادي بالمشروع الفني الذي يقوده المدرب المصري، ورغبتها في مواصلة العمل وفق رؤية مستقرة تستهدف تحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد جماهير النادي خلال المرحلة المقبلة.