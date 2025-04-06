للموسم الرابع.. «باريس سان جيرمان» يتوّج بلقب بالدوري الفرنسي

توّج فريق باريس سان جيرمان رسميا بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه أنجيه بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، اليوم السبت.

ونقلت وكالات الأنباء “أن الفريق الباريسي دخل اللقاء وهو يحتاج نقطة واحدة فقط لحسم اللقب، ولم يجد صعوبة كبيرة وسط جماهيره في ملعب حديقة الأمراء”.

وخلال المباراة، “أحرز “ديزيريه دوي” هدف المباراة الوحيد لسان جيرمان في الدقيقة 55، ليؤكد تتويج فريقه باللقب للموسم الرابع على التوالي، وذلك قبل ست جولات من ختام منافسات المسابقة لهذا الموسم، ورفع سان جيرمان رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بسجل خال من الهزائم، خلفه موناكو في المركز الثاني بـ50 نقطة قبل مواجهة بريست في وقت لاحق اليوم السبت، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر”.

هذا “وابتعد الفريق الباريسي بصدارة الأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي برصيد 13 لقبا خلفه سانت إيتيان 10 ألقاب، وبذلك يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني هذا الموسم بعد الفوز بكأس السوبر الفرنسي في يناير الماضي بالفوز 1-0 على موناكو في مباراة أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة”.

وكان “حقق الفريق الفرنسي أيضا اللقب الخامس تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي تولى المسؤولية في صيف 2023 بعد التتويج بالثلاثية المحلية الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر في الموسم الماضي، وجدد تعاقده مؤخرا حتى صيف 2027”.