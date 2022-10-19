للوصول لحل سياسي.. الرئاسي يُؤكد استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث تطورات المسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات التي تهم البلدين.

وبحث اللقاء الجهود المحلية والدولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، وتقديم الدعم الكامل المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، والاستعدادات الحالية لعقد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بمشاركة كل الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الأخرى كملف التعليم، والذهاب إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي، وتوفير عوامل نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف.

ورحب النائب بالمجلس الرئاسي، بالسفير الهولندي، مشيداً بدور بلاده في دعم استقرار ليبيا من خلال المصالحة الوطنية، مؤكداً استمرار التعاون مع هولندا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من اجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، ومشيراً إلى أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

من جهته أشاد السفير الهولندي، بجهود المجلس الرئاسي في الحفاظ على المسار السياسي وتواصله مع جميع أطراف العملية السياسية، وقيادة أهم المشاريع في هذه المرحلة وهو مشروع المصالحة الوطنية، معبراً عن ثقة بلاده في دور المجلس الرئاسي مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، وفق قوله.