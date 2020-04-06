للوقاية من كورونا.. إخلاء سبيل أكثر من 1300 موقوفاً احتياطياً في العاصمة وبعض المدن

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، عن إخلاء سبيل أكثر من 1300 موقوفا احتياطياً (قيد التحقيق و المحاكمة) طوال المدة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعامل مع جائحة كورونا والوقاية منها وتقليلاً من الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وبلغ عدد المفرج عنهم حتى نهاية شهر مارس الماضي (1347) موقوفا موزعين على مكاتب المحامين العامين بمدن طرابلس ومصراتة والزاوية والخمس وغريان.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة ممثلة في مكاتب المحامين العامين، ستعكف على موافاة

مكتب النائب العام بأعداد النزلاء المحكومين ممن تنطبق عليهم الضوابط و الشروط التي نص عليها كتاب المجلس الأعلى للقضاء رقم (2020/494) وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء من حيث الاختصاص.

اقترح تصحيحاً