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للوقاية من كورونا.. إغلاق صالونات التجميل في العاصمة طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 مارس 2020 - 15:58
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ليبيا
إغلاق صالونات التجميل ومحال الحلاقة الرجالية في العاصمة احترازيا. [مديرية أمن طرابلس]

باشرت مديرية أمن طرابلس، من خلال قسم الشرطة النسائية بتنفيذ حملة لقفل صالونات التجميل في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى محال الحلاقة الرجالية.

وأفاد مكتب العلاقات العامة بالمديرية، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن مديرية أمن طرابلس أعلنت في وقت سابق وبناء على تعليمات مدير الأمن بمحاربة هذا الفيروس من خلال إطلاق حملة توعية للوقاية من الإصابة بهذا المرض وباشرت في غلق مقاهي الأرجيلة و الصالات الرياضية والصالات الاجتماعية للحد من الاختلاط.

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