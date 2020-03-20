للوقاية من كورونا.. إغلاق كافة المطاعم والمقاهي بشكل نهائي

تم تكليف الأجهزة الأمنية ومدريات الأمن بمتابعة هذا الإجراء. [أرشيفية/داخلية الوفاق]

أصدر وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن، كتاباً لرئيس جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات العاجلة والإضافية بإقفال كافة المطاعم والمقاهي بشكل نهائي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

هذا وسيقتصر الأمر على المطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات التوصيل للزبائن، مع ضرورة الالتزام لهذه المطاعم بالإقفال حسب التوقيت المحدد سابقاً، وهوا الساعة الرابعة مساء، وعلى أن تتوفر بها شروط السلامة الصحية التي حددها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتم تكليف الأجهزة الأمنية ومدريات الأمن بمتابعة هذا الإجراء بمرافقة جهاز الحرس البلدي للقيام بواجباته.

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