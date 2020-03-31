للوقاية من كورونا.. إغلاق محلات العملة بسوق الظهرة في طرابلس

الإجراء يأتي ضمن الإجـراءات الاحترازية. [داخلية الوفاق]

قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس رفقة جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، بإغلاق كافة محلات العملة بسوق الظهرة في العاصمة طرابلس، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة باتخاذ كافة التدابير الوقائية من وباء فيروس كورونا المستجد, حفاظاً على سلامة الجميع.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجـراءات الاحترازية الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فـيروس كـورونا الـمستجد بالوزارة.

وعقب عمليات الإغلاق قامت شركة “مرسيليا” للنظافة والحماية برش وتعقيم كامل واجهات المحالات، للوقاية من هذا الوباء والحفاظ على سلامة المجتمع، بحسب الوزارة.



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