للوقاية من كورونا.. الإفراج عن نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بطرابلس

أصدرت النيابة العامة، اليوم السبت، قرارا بالإفراج عن 466 نزيلا من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بنطاق فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق، أن القرار يأتي في إطار خطة الاستجابة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بضرورة التخفيف من اكتظاظ السجون، واستعمال بدائل الحبس الاحتياطي و الإفراج الشرطي.

ويشمل هذا العدد موقوفين احتياطيا على ذمة التحقيق، وكذلك ممن ينطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي الذين استفادوا من قرارات الإفراج منذ بداية الأزمة و حتى 27 من شهر مارس الجاري، ويضم العدد ليبين و عرب وأجانب من نزلاء مؤسسات الإصلاح و التأهيل.

ويعد هذا القرار خطوة أولى في سياق التقليل من ازدحام المؤسسات العقابية والتي من المؤمل أن تواكبها خطوات أخرى بعد أن توافي باقي فروع جهاز الشرطة القضائية مكتب النائب العام بالنزلاء الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وكذلك ما يعتزم المجلس الأعلى للقضاء القيام به من خطوات تستهدف العفو عن المحكومين الذين أمضوا أكثر من نصف المدة وكبار السن وذوي الاعتبارات الصحية الخاصة.

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