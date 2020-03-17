للوقاية من كورونا.. البعثة الأممية تدعو إلى وقف الأعمال القتالية فوراً

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأعلنت انضمامها إلى الشركاء الدوليين في دعوتهم جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى إعلان وقف فوري للأعمال القتالية لأغراض إنسانية فضلاً عن وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد إلى ليبيا، وذلك من أجل تمكين السلطات المحلية من الاستجابة بشكل سريع للتحدي غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجد على الصحة العامة.

وقالت البعثة في بيان اليوم الثلاثاء تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه: “وفي الوقت الذي تواصل فيه البعثة جهودها في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية في المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فإنها تحث جميع الأطراف في ليبيا على اتخاذ هذه الخطوة الشجاعة في توحيد جهودهم في مواجهة هذا الوباء.

ونوه البيان بأن فيروس كورونا المستجد لا يعترف بأية حدود أو انتماءات وقادر على اختراق كل الجبهات، بحسب البيان.

ودعت البعثة الأممية جميع الليبيين إلى توحيد صفوفهم فوراً وقبل فوات الأوان لمواجهة هذا التهديد المهول والسريع الانتشار، الأمر الذي يتطلب تضافر جميع الجهود والموارد للوقاية منه والتوعية به وتوفير العلاج لمن قد يصيبهم هذا الفيروس.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تطبيق آلية موحدة لمواجهة وباء فيروس كورونا في ليبيا بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى العاملة في ليبيا وأصدقاء ليبيا.

واختتمت البعثة بيانها بالقول: “وتقف أسرة الامم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لمواصلة مساندتها لليبيين في التصدي لهذا التهديد”.

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