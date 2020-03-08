للوقاية من كورونا.. تشديدات صحية قبل الدخول إلى ليبيا

أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني كتابًا رسميًا بشأن منع ختم جوازات المسافرين القادمين إلى ليبيا، إلا بعد تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وبحسب الكتاب الصادر عن الوكيل العام للوزارة محمد هيثم عيسى، طالبت وزارة الصحة مصلحة الجوازات وشؤون الجنسية، بمخاطبة مكاتب الجوازات في المطارات والمنافذ البرية بالتعاون لتنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما طالبت وزارة الصحة في كتاب وجهه الوكيل العام لوزارة الصحة إلى وكيل وزارة المواصلات بمخاطبة شركات الطيران بشأن ضرورة استخدام نموذج بطاقة المتابعة الصحية للمسافرين العائدين إلى ليبيا لتعقب الحالة الصحية للمواطنين المحتمل تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا الجديد خارج البلاد.

وفي ذات السياق وجّه الوكيـل العـام لوزارة الصحة خطابًا إلى وزارة الخارجية بشأن التواصل مع الجالية الليبية بالخارج وحصرهم والتواصل مع الموظفين العاملين بالسفارات والقنصليات وتوجيههم بالحد من التنقل بين المناطق الموبوءة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

هذا وأكدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمس السبت، خلو ليبيا حتى الآن من تسجيل أي إصابة مشتبهة بها، أو مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، نفت الوزارة ما يتردد من شائعات حول استقبال أي من أقسام الإسعاف بالمستشفيات العامة أو المراكز التخصصية أو الخاصة في البلاد لحالات ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح البيان أن الحالتين اللتان جرى استقبالهما بأقسام الإسعاف في مستشفيات العاصمة طرابلس، هما حالتان أصيبتا بمرض اللالتهاب الرئوي الحاد، وإحدى هذه الحالات هو رجل مُسن والآخر رجل مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة (HIV).

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحالتين توجهتا إلى أقسام الإسعاف بعد أن ظهرت عليهما أعراض تمثلت في ضيق التنفس وسعال وهبوط في الدورة الدموية.

هذا وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات أكثر من 100 ألف شخصاً حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.