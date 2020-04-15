للوقاية من كورونا.. تنفيذ حظر تام ابتداء من الجمعة

تنفيذ الحظر جاء بناء على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا. [لجنة مجابهة كورونا]

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تنفيذ حظر تام ابتداء من الجمعة المقبلة.

وأفادت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عُقِد مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس، بأن تنفيذ الحظر جاء بناء على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت اللجنة أن الحظر سينفذ بشروط تتمثل في: إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية.

يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

يُسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 حتى الساعة الــ2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

تُقفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح.

يُمنع نهائيا وجود أي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

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