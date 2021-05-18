لليوم التاسع.. غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، حيث استهدفت منازل ومواقع حكومية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

واستهدفت إحدى الغارات مبنى بالقرب من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنطقة الجامعات.

وأفادت شبكة “الجزيرة” بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 50 غارة على مناطق شرق وشمال مدينة غزة فجر اليوم.

واستهدفت إحدى الغارات الطوابق العليا من مبنى سكني في حي النصر المكتظ بالسكان، لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، استهدفت غارات عنيفة مجمع أنصار الحكومي في حي الكتيبة غرب مدينة غزة، وشقة تضم مكتبا لشؤون الأسرى، كما تم قصف متنزه الكتيبة في المنطقة نفسها.

في الوقت نفسه، قصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينة غزة بعدد من القذائف الصاروخية.

وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد قُتِل 212 فلسطينيا بينهم 61 طفلا و36 امرأة، وأصيب 1400 بجراح مختلفة جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ العاشر من مايو الجاري.