لليوم الثاني.. الجيش الإسرائيلي يُواصل اجتياحه للضفة الغربية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولليوم الثاني، اجتياحه الواسع لشمال الضفة الغربية، ضمن عملية أطلقها ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وفي حين انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة في طوباس، واصلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدعم جوي حصار جنين وطولكرم ومخيماتهما، وسط عمليات تدمير ممنهج للبنية التحتية والطرقات وحصار للمستشفيات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت لليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت الوكالة أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وجابت شوارعها الرئيسية، وتحديدا محيط دوار الشهيد مؤمن أبو عسل، ومنطقة ديوان الشراقة، وشارع البلدية والسكة ومفترق بزاريا.

وفي ذات السياق أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في منطقة “المطينة” على المدخل الشرقي للقرية.

وأدى العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة حتى اللحظة إلى مقتل 16 فلسطينياً، أغلبهم سقطوا جراء غارات شنتها طائرات مسيّرة إسرائيلية، فيما يتصدى المقاومون الفلسطينيون للاجتياح بإطلاق النار على القوات المقتحمة وتفجير عبوات ناسفة في عدد من آليات الاحتلال وجرافاته.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن قرابة 1000 جندي يشاركون في العملية العسكرية.

وتندرج العملية ضمن الحملة الواسعة التي شنها جيش الاحتلال في قرى ومخيمات ومدن الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وأدت الحملة حتى اليوم إلى سقوط أكثر من 660 قتيلا فلسطينياً واعتقال نحو عشرة آلاف شخص.