لليوم الثاني.. المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تواصل عملياتها في العجيلات

تواصل قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي عملياتها الأمنية لليوم الثاني في مدينة العجيلات، حيث تمكنت من مداهمة أحد الأوكار المستخدمة لتصنيع وترويج الخمور.



ووفق البيان، “أثناء عملية المداهمة، ضبطت الدوريات التابعة للمنطقة معدات تصنيع داخل الوكر الذي كانت تديره عصابات إجرامية مسلحة. وشملت المضبوطات نحو 30 برميلًا تُستخدم في صناعة الخمور، بالإضافة إلى مضخات ووصلات مخصصة لهذه الأنشطة غير القانونية، إلى جانب كميات من الخمور داخل عدد من البراميل”.

وبحسب البيان، “باشرت وحدات المنطقة العسكرية إجراءات التحقيق لملاحقة المتورطين في إدارة هذا الوكر ومحاسبتهم، مع التأكيد على أن يد القانون ستطالهم جميعًا”.

هذا “وتستمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي في تنفيذ عمليات المداهمة والرصد لتلك الأوكار وملاحقة القائمين عليها أينما كانوا، بهدف القضاء على الأنشطة غير القانونية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

تواصل قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي عملياتها الأمنية لليوم الثاني في مدينة العجيلات، حيث تمكنت من مداهمة أحد… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الثلاثاء، ٢٨ يناير ٢٠٢٥