لليوم الخامس..أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب

مع انحسار مخاوف الركود في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار النفط، للجلسة الخامسة على التوالي، يوم الاثنين، كما دعّمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الأسعار.

وحققت أسعار النفط مكاسب خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 3 في المائة.

وارتفع خام برنت 28 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 79.94 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:35 (بتوقيت غرينتش)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً أو 0.6 في المائة إلى 77.26 دولار، وفق «رويترز».

وقال محلل أسواق «آي جي»، توني سيكامور: «الدعم يأتي من البيانات الأميركية الأفضل من المتوقع، الأسبوع الماضي، والتي خفّفت مخاوف الركود في الولايات المتحدة».

وأضاف: «هناك كثير من القلق بشأن موعد قيام إيران بالانتقام لاغتيال إسرائيل قادة بارزين في (حماس) و(حزب الله)، ويبدو أن الأمر يتعلق بموعد الرد، وليس ما إذا كان الرد سيحدث».

وقال رئيس أبحاث السلع في «آي إن جي»، وارن باترسون: «الأسواق لا تزال تنتظر رد إيران».

وأنهى برنت، الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 3.7 في المائة، بينما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 4.5 في المائة؛ مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية، وآمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية.