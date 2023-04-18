لليوم الرابع.. قتال عنيف في السودان.. الطيران يقصف مواقع حول القصر الجمهوري

يشهد السودان لليوم الرابع على التوالي قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أنّ قصفا عنيفا بالطيران استهدف مواقع حول القصر الجمهوري في العاصمة، كما استهدف الطيران مقر إقامة قائد قوات الدعم السريع قرب مطار الخرطوم الدولي.

وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبدالله أن قائد الجيش ومجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر عفوا عمن يضع السلاح من الدعم السريع.

ومن جانبها، أوضحت قوات الدعم السريع أنّ ثورة جديدة انطلقت منذ السبت ومستمرة لبلوغ غاياتها وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية.

وقالت قوات الدعم السريع «لقد انطلقت منذ السبت الماضي ثورة جديدة حققت انتصارات متوالية وما زالت مستمرة لبلوغ غاياتها النبيلة وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي بنا نحو تحول ديمقراطي حقيقي».

وبحسب لجنة أطباء السودان فإنّ عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات ارتفع إلى 144. مع ارتفاع عدد المصابين من المدنيين والعسكريين إلى ألف و409 مصاب.