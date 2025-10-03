وسط تصاعد أعمال العنف.. المغرب يشتعل لليوم السادس

تتواصل احتجاجات شباب “جيل Z” في مختلف المدن المغربية بشكل سلمي لليوم السادس على التوالي، بعد ليلة شهدت أحداث عنف خلفت مصرع ثلاثة أشخاص، وفق ما نقلته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأفادت المصادر بتراجع مظاهر العنف خلال احتجاجات الخميس، التي انتهت في حدود الساعة الثامنة مساءً، مع غياب حملات التوقيفات الأمنية، في إشارة إلى حالة من الهدوء النسبي.

وتطالب الاحتجاجات بإصلاحات حقيقية في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب مكافحة الفساد الذي يعتبره الشباب سببًا رئيسيًا للأزمات الاجتماعية.

وشهدت العاصمة الرباط، وخاصة في حي أكدال، تجمع عشرات المحتجين من “جيل Z” وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة، حيث وجهوا شكرهم لقوات الأمن التي لم تتدخل خلال التظاهرات السلمية.

وقال أحد الشباب المحتجين: “هناك مشكلة كبيرة في الثقة بين الشباب والسياسيين، ولن يثق أحد في وعودهم مهما قالوا”. وتباينت آراء المشاركين حول دور المؤسسات، بين من يرونها غير فعالة ومن يعتقدون بأن بعضها ما يزال يعمل.

وفي مدن أخرى مثل الصويرة ووجدة وحد السوالم، شهدت الاحتجاجات مشاركة مراهقين وشبابًا مطالبين بحقوقهم الأساسية، خصوصًا في الصحة والتعليم، مع تأكيدهم على تفاقم معاناة المناطق النائية من نقص الخدمات.

وجاءت هذه الاحتجاجات في ظل أزمة سياسية واجتماعية متفاقمة، خاصة بعد مقتل ثلاثة أشخاص في بلدة القليعة خارج أكادير إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات سابقة.

وتنظم الاحتجاجات حركة شبابية غير قيادية تعرف بـ”جيل Z 212″، تؤكد رفضها للعنف، وتطالب بالتعبير السلمي عن المطالب، والتي تشمل تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية.

يُشار إلى أن المغرب يستعد لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم هذا العام، فيما يتطلع المواطنون إلى انتخابات برلمانية مرتقبة في 2026، وسط أجواء من الاستياء بسبب الفوارق الاجتماعية والتنموية المستمرة.

🚨جيل Z في المغرب 🇲🇦 وصل حتى لحي حسان بالرباط.. مطاردات، اعتقالات، شعارات غاضبة.. الجيل لي كبر مع التيك توك يزلزل عرش المخزن الصهيوني 😂🔥

#المغرب_ينتفض #جيل_z pic.twitter.com/nkjVGMx5P3 — 🕋 🇵🇸🇩🇿عبد الواحد محمد-Abdelouahed Mohammed (@abdelouahed_moh) September 29, 2025