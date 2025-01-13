لليوم السادس.. استمرار حرائق لوس أنجلوس وارتفاع حصيلة الضحايا

أعلنت السلطات المحلية في كاليفورنيا ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس إلى 24 قتيلا على الأقل، فيما طلبت السلطات من آلاف السكان إخلاء منازلهم فورا.

وقالت إدارة الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان: “توفي 24 شخصا بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا، ولا تزال الحالات قيد التحقيق من قبل الإدارة”.

وقالت سلطات ولاية لوس أنجلوس الأمريكية إن 58 ألف مبنى معرض للخطر جراء الحرائق فيما أصدرت أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص.

فيما دخلت فرق الإطفاء في سباق مع الزمن لاحتواء اثنين من حرائق الغابات المشتعلة في لوس أنجلوس لليوم السادس على التوالي، مستغلة التحسن الطفيف في الأحوال الجوية السيئة قبل أن تتسبب الرياح العاتية المتوقع هبوبها في الساعات المقبلة في تأجيج النيران من جديد.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن رياحا أقوى تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام المقبلة.

وحولت النيران أحياء بأكملها إلى أنقاض مشتعلة وسوت منازل لأثرياء ومشاهير وأناس عاديين بالأرض في مشهد كارثي. وقال المسؤولون إن عدد المباني التي تضررت أو دُمرت يصل إلى 12 ألف مبنى.

وقالت ليندسي هورفاث، عضو مجلس مشرفي مقاطعة لوس أنجلوس “شهدت المقاطعة ليلة أخرى من الرعب والحسرة لا يمكن تصورها”.

وألقت طائرات مياها ومواد لإخماد الحرائق بينما استعانت فرق الإطفاء على الأرض بأدوات يدوية وخراطيم مياه لاحتواء حريق منطقة باسيفيك باليساديس والذي بدأ يزحف إلى حي برينتوود الراقي ومناطق أخرى مأهولة بالسكان في لوس أنجلوس.

أتى هذا الحريق المشتعل على الجانب الغربي من المدينة على 23713 فدانا (9596 هكتارا) أو ما يعادل 96 كيلومترا مربعا، ولم يتم احتواء سوى 11% منه وهو رقم يمثل النسبة المئوية لمحيط الحريق الذي سيطر عليه رجال الإطفاء.

فيما أتى الحريق الآخر في حي إيتون في سفوح التلال شرق لوس أنجلوس على 14117 فدانا (5713 هكتارا) أو ما يعادل 57 كيلومترا مربعا وهي مساحة تقارب مساحة مانهاتن. وتمكنت فرق الإطفاء من زيادة نسبة احتواء الحريق إلى 27% ارتفاعا من 15% في اليوم السابق.

وفي الشمال من المدينة تم احتواء حريق هيرست بنسبة 89%، كما تمكنت فرق الإطفاء من احتواء ثلاثة حرائق أخرى دمرت أجزاء من المقاطعة بنسبة 100%، وفقا لتقرير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا لكن هناك مناطق داخل خطوط الاحتواء ربما لا تزال مشتعلة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات أن منطقة لوس أنجلوس الموحدة للمدارس ستعيد فتح جميع المدارس والمكاتب تقريبا يوم الاثنين.

وقال المشرف ألبرتو م. كارفاليو في مؤتمر صحفي مساء الأحد إن سبع مدارس من أصل 1302 مدرسة في المنطقة ستظل مغلقة.

وقالت المنطقة التربوية LA Unified، التي تعد ثاني أكبر منطقة مدرسية في الولايات المتحدة، والأكبر في ولاية كاليفورنيا، حيث تخدم أكثر من 600000 طالب من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، قالت في بيان لها إن المدارس التي أعيد فتحها ستعمل وفقا لجدول طقس سيئ يحد من الأنشطة الخارجية وألعاب القوى، وستتوفر الأقنعة للطلاب والموظفين.

في غضون ذلك، ذلك قناة “سي أن أن” إن مئات السجناء في كاليفورنيا يساعدون رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق على الخطوط الأمامية، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تعمل على حفر خنادق للحد من انتشار الحريق.

هذا وقالت رئيسة إطفاء مدينة لوس أنجلوس كريستين كرولي للصحفيين الأحد إن إدارة إطفاء لوس أنجلوس ليس لديها أي معلومات تفيد بأن حريق Palisades مرتبط بحريق اندلع في مكان قريب ليلة رأس السنة.