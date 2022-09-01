لليوم العاشر.. حصار وحظر تجوال واعتقال مدنيين في أبوهادي جنوب سرت

أفادت منظمة رصد الجرائم الليبية باستمرار الحصار وحظر التجوال من قبل قوات طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر على منطقة أبوهادي جنوب سرت.

وأوضحت المنظمة أنّ قرار الحظر حدّ من وصول السكان الى المرافق الخدمية من بينها المستشفيات، إضافة إلى حصار أمني مشدد وسط حملات اعتقال تعسفي ومداهمات للمنازل.

وكشفت المنظمة أنّها رصدت اعتقال 5 مدنيين، بالرغم من التعتيم المتعمد على المعلومة وقطع الإنترنت والاتصالات عن المنطقة، حيث تتذرع كتيبة طارق بن زياد بأنّها تشن حملة أمنية للقبض على مطلوبين بالمنطقة.

وطالبت منظمة رصد الجرائم الليبية قوّات حفتر بإنهاء الحصار المفروض على منطقة أبوهادي، محملّة إياهم مسؤولية الانتهاكات في المنطقة ومدينة سرت.