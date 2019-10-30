لماذا استدعت تركيا السفير الأمريكي في أنقرة؟

قامت وزارة الخارجية التركية باستدعاء السفير الأمريكي في أنقرة اليوم الأربعاء، على خلفية قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن الإبادة الأرمنية.

حيث تبنى مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، وثيقة تنص على اعتراف الولايات المتحدة بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.

كما قال أحد معدي الوثيقة، النائب الديمقراطي آدام شيف، إن الوقت ليس متأخراً أبداً للاعتراف بالإبادة.

هذا وترفض تركيا بشدة وصف ما تعرض له الأرمن بين عامي 1915 و1917 خلال حقبة الدولة العثمانية بالإبادة الجماعية، مصرةً على أن ضحايا تلك الأحداث ليس الأرمن وحدهم بل الأتراك أيضاً.

يُذكر أن أنقرة دعت مراراً المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة دولية من المؤرخين لدراسة الوثائق الأرشيفية المتوفرة حول الأحداث من أجل وضع تصور موضوعي تجاهها.

من جهتهم يؤكد الأرمن أن 1.5 مليون أرمني من رجال ونساء وأطفال في منطقة الأناضول التاريخية قتلوا على أيدي العثمانيين في عمليات اضطهاد وترحيل ضدهم.