لماذا تقوم «بي إم دبليو» بسحب ما يقارب مليوني سيارة من الأسواق؟

كشفت مجموعة من المواقع المتخصصة بشؤون السيارات أن شركة بي إم دبليو تنوي سحب 1.6 مليون سيارة طرحتها في الأسواق.

حيث أن سحب تلك السيارات جاء على خلفية مشاكل موجودة في أنظمة التبريد الموجودة فيها، ما قد يؤدي في حالات نادرة إلى نشوب حرائق في بعض أجزائها.

هذا ومن المفترض أن تسحب بي إم دبليو سيارات تعمل بالديزل من طرازات مختلفة كانت قد أنتجتها، في الفترة ما بين أغسطس 2010 وأغسطس 2017، وذلك بعد أن اكتشف الخبراء أن سوائل أنظمة التبريد تتسرب إلى أنظمة أخرى في السيارة.

وكان وكلاء بي إم دبليو قد ذكروا أنه في العام الجاري وحده، تم تسجيل 40 حالة تتعلق بالمشاكل المذكورة في كوريا الجنوبية، ما أدى لسحب أكثر من 100 ألف سيارة.