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لماذا حذر أردوغان من تجدد “الإرهاب الإسلامي” في ليبيا؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 يناير 2020 - 12:52
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الرئيس التركي يحذر من تجدد “الإرهاب الإسلامي” في ليبيا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من “تجدد الإرهاب الإسلامي” في حال سقوط حكومة الوفاق.

وشدد أردوغان، على أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا، بحسب وكالة الأناضول.

وفي مقال لصحيفة “بوليتيكو” الأوروبية، نشر اليوم السبت، قال أردوغان:

إن ترك ليبيا تحت رحمة بارون حرب سيكون خطأ تاريخيا.

وأضاف الرئيس التركي:

سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر.

وأشار أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية.

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وأردق قائلاً:

ينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا.

هذا وتستضيف العاصمة الأمانية مؤتمراً حول ليبيا يعقد، يوم 19 يناير، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا وتركيا.

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عبدالحق عبدالجبار

اين انتم ايها الليبيين من هذا المعتوه …. و من صبيانه

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14 دقيقة مضت
عبدالحق عبدالجبار

عندي شعور قوي بان حكومة النفاق نهايتها في برلين

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3 ثانية مضت