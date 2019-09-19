لماذا رفعت رئاسة الأركان الكويتية حالة الاستعداد القتالي لوحدات الجيش؟

كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

حيث ذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي، أن هذا الإعلان يأتي حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.

كما أوضحت أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.

وأكدت في البيان أن ما تم مشاهدته أو سماعه امس الأربعاء كان من ضمن تلك الإجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية.

هذا وحذرت رئاسة الأركان المواطنين من الالتفات لأي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر واستقائها من مصادرها الرسمية ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.