لماذا زار غسان سلامة ونائبته وزارة الداخلية؟

استقبل وزير الداخلية فتحي باشاغ اليوم الاثنين رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاتي وليامز.

حيث تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة أوجه التعاون بين البعثة والوزارة بالإضـافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

هذا وحضر اللقاء كل من وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ومدير إدارة العلاقات والتعاون والدولي بالوزارة العميد أحمد كركوب.