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لماذا زودت إيران بوارجها الحربية وغواصاتها بصواريخ عمودية؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 أغسطس 2019 - 13:51
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تتمثل إحدى مزايا أداة الإطلاق الصاروخية الرأسية في إطلاق الصاروخ من قوته الدافعة ولن يحتاج إلى نظام إطلاق منفصل. [إنترنت]
أكد قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، تزويد البوارج الحربية والغواصات بنظام الإطلاق العمودي للصواريخ، الأمر الذي سيرفع من قدراتها.

حيث أشار خانزادي إلى تثبيت صواريخ عمودية على مدمرة – دماوند 2- في الأسطول البحري الشمالي لإيران، ونظام إطلاق الصواريخ العمودي “VLS”، معد لإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ ويثبت على البوارج والغواصات في منظومة تتكون من عدد من الخلايا الحاملة للصواريخ، ويمكن لكل خلية إطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ.

يذكر أن هناك نوعين من الإطلاق في هذا النظام، وهما الساخن والبارد، ففي الإطلاق الساخن ترتب الصواريخ في شبكة ولكل صاروخ غطاء، وعند الإطلاق يعمل محرك الصاروخ في الخلية، ويستخدم هذا النظام في الغرب.

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أما بالنسبة للنظام البارد فيتم قذف الصاروخ من الخلية قبل أن يبدأ المحرك، ويستخدم هذا النظام من قبل روسيا والصين.

هذا وتتمثل إحدى مزايا أداة الإطلاق الصاروخية الرأسية في إطلاق الصاروخ من قوته الدافعة ولن يحتاج إلى نظام إطلاق منفصل.

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