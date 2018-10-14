لماذا سيستخدم العلماء الماء في الكشف عن الإصابة بالسرطان؟

وبحسب الخبير إميليو خوسيه كوكينيرو، من معهد الفيزياء البيولوجية في إسبانيا فقد تم خلال هذه الدراسة التركيز على اثنين من المتغيرات للمستضدات Tn التي تظهر في 90% من حالات تطور السرطان والتي تختلف بحمض أميني واحد فقط هو سيرين أو ثريونين.

حيث قال كوكينيرو أن المستضدات تتصرف في الماء بشكل مختلف، فالمستضد Tn المرتبط بثريونين يصبح صلبا بفضل جزيئات الماء، في حين يحصل عكس ذلك مع المستضد Tn المرتبط بسيرين، مشيراً إلى أن هذه الاختلافات لا تلاحظ في دراسات الحالة الغازية.

ويرى العالم أن هذه الطريقة في متابعة تطور جزيئات Tn ستساعد في فهم مرحلة تطور السرطان وتحديد الأدوية التي ستكون أكثر فعالية لتشخيصه مبكرا.

وقال كوكينيرو في تصريحات لصحف إسبانية: