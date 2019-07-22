لماذا قام السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر؟

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، ابتداء من الخميس المقبل.

حيث سيبدأ تطبيق قرار حالة الطوارئ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2019.

هذا وكان مجلس النواب المصري وافق خلال الجلسة العامة، الشهر الماضي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد، بعد اعتداءين نفذهما متشددون في الـ9 من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.

يُذكر أن حالة الطوارئ للمرة الأولى فرضت في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.