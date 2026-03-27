لماذا قد ترتفع أسعار الحبوب قريباً؟

حذر بنك غولدمان ساكس من تداعيات محتملة على أسواق الغذاء العالمية، في حال تعرّضت إمدادات الأسمدة النيتروجينية لأي اضطرابات أثناء عبورها عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وبحسب تقرير حديث، طالعته “عين ليبيا” ونقلته وكالة رويترز، فإن أي نقص في توفر هذه الأسمدة قد يؤدي إلى تراجع إنتاج الحبوب عالميًا، نتيجة تأخر استخدامها أو انخفاض كفاءتها في العمليات الزراعية، وهو ما قد ينعكس مباشرة على مستويات الإنتاج والأسعار.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع قد يدفع المزارعين إلى إعادة النظر في قراراتهم الزراعية، والتوجه نحو محاصيل أقل اعتمادًا على الأسمدة، مثل فول الصويا، في محاولة لتقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بنقص الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، التي تعتمد في بعض المواسم على استيراد ما يصل إلى نصف احتياجاتها من سماد اليوريا، تلوح في الأفق تحديات محتملة لموسم الزراعة الربيعي، خاصة مع استمرار انخفاض الإمدادات بنحو 25% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، وفق بيانات معهد الأسمدة.

كما لفت التقرير إلى أن أسعار الأسمدة النيتروجينية، التي تمثل نحو خُمس تكاليف إنتاج الحبوب، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 40% منذ اندلاع الصراع، ما يزيد من الضغوط على القطاع الزراعي عالميًا.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تمر عبره نحو 25% من تجارة الأسمدة النيتروجينية عالميًا، إلى جانب قرابة 20% من شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي تعطّل في حركة الملاحة عبره عاملًا مؤثرًا على سلاسل الإمداد العالمية.

وخلص التقرير إلى أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تقلص المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على أسعار الغذاء في الأسواق الدولية.