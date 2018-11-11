لماذا قررت شركة مازدا سحب 640 ألف سيارة من الأسواق؟

حيث أوضحت أن سبب سحب مازدا لهذه السيارات هو اكتشاف خلل فني في نوابض الصمامات الموجودة في محركاتها، ما يؤدي إلى إبطاء عمل المحركات، أو توقفها عن العمل فجأة في بعض الأحيان.

هذا ومن المفترض أن تسحب مازدا نحو 230 ألف سيارة من بضعة نماذج من بينها “CX-5” كانت قد طرحتها في السوق اليابانية، بالإضافة إلى 410 آلاف سيارة مطروحة في الأسواق العالمية.

تأتي تلك الأخبار بعد فترة من إعلان مازدا عن نيتها سحب 20 ألف سيارة من الطراز “6” كانت قد طرحتها في السوق الروسية ما بين 2002 و2008، بسبب مشاكل تقنية في عمل وسادات الأمان الهوائية الموجودة في تلك السيارات.