لماذا هددت إيران باستهداف السفن الأمريكية في مضيق هرمز؟

وجهت إيران تهديداتها باحتجاز السفن الأمريكية في مضيق هرمز إذا أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط الإيراني “غريس-1” التي أخلت جبل طارق سبيلها الجمعة الماضي، بعد توقيفها منذ يوليو الماضي.

حيث قالت مصادر في الحرس الثوري الإيراني:

“إذا أقدمت الولايات المتحدة على توقيف ناقلة النفط الإيرانية غريس-1، فإننا سنرد باستمرار احتجاز ناقلة النفط البريطانية، لأن بريطانيا هي مصدر المشكلة، وسنستولي على سفن أمريكية أيضا”.

وتابعت هذه المصادر:

“المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية أمر بالاستيلاء على السفن الأمريكية، في حال أقدمت واشنطن على توقيف ناقلة النفط الإيرانية غريس-1”.

من جهته أعلن القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي والسكرتير الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام في وقت متأخر من أمس السبت أنه يجب أن يصل نفط إيران إلى وجهته بأمان، وستواجه أي خطأ ترتكبه بريطانيا، برد أكثر صرامة.

هذا وكشفت الولايات المتحدة عن إصدارها تعميماً باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق، والتي لا تزال متوقفة في منطقة بحرية خاضعة لسيادة بريطانيا.