لماذا يزداد الوزن في رمضان رغم «الصيام»؟

مع بداية شهر الصيام، يعاني الكثيرون من زيادة الوزن بشكل كبير رغم الامتناع عن الطعام والشراب أغلب ساعات اليوم خلال رمضان، وذلك نتيجة عادات غذائية خاطئة يرتكبها الصائمون وقت الإفطار.

ووفق ما نقلت مواقع مختصة بالصحة، “من أكثر العادات شيوعا تناول الطعام بنهم، إذ يعتقد كثيرون أن تناول كميات كبيرة من الطعام سيعوضهم بسرعة عن صومهم الطويل لساعات، وسيعينهم أيضا على الاستعداد لساعات الصيام الطويلة المقبلة”.

ووفق المعلومات، للمحافظة على الوزن في رمضان، يجب التركيز على نوعية طعامك وكميته ووقته، والابتعاد عن العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن”.

عادات خاطئة شائعة

– الإفطار على عصائر أو كمية كبيرة من التمر.

– الإكثار من الأطعمة الدسمة والمقليات مثل السمبوسك، والأطعمة النشوية كالأرز والخبز.

– عدم تناول كمية كافية من البروتين، وإهمال تناول سلطة الخضروات.

– إهمال شرب الماء وتعويضه بالمنبهات كالشاي والقهوة.

– الإكثار من الولائم التي تؤدي لتناول كميات كبيرة من الطعام المحمل بالسعرات الحرارية.

– تناول الطعام من دون وعي أمام التلفاز.

– الاستمرار في تناول الطعام من دون توقف من وقت الإفطار حتى الإمساك.

نصائح لتجنب “زيادة الوزن” في رمضان

– تناول وجبات متوازنة غنية بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين.

– تجنب الإفراط في تناول الطعام.

– تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

– تناول وجبات خفيفة صحية.

– اشرب الكثير من الماء خلال وقت الإفطار.

– مارس الرياضة بانتظام.

– احصل على قسط كافٍ من النوم.

– استبدل الحلويات ببدائل صحية، مثل الفواكه الطازجة أو المكسرات.

– استخدم طرق طهي صحية، مثل السلق أو الشوي أو الطبخ على البخار.