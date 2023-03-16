لمتابعة استعدادات الكهرباء للذروة الصيفية.. اجتماع رفيع برئاسة «الدبيبة»

ترأس رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اجتماعا مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، لمتابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية.

واستعرض المشاي خلال الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري، والتي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل و والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات.

وأكّد المجتمعون على مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطاءه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية. وأثنى الحاضرون على جهود العاملين في الشركة التي ساهمت المحافظة على أداء الشركة أثناء فصل الشتاء.