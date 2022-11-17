لمتابعة حادثة مغادرة الوزير اليوناني.. «الدبيبة» يلتقي «المنقوش»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حادثة وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وعدم نزوله من طائرته بمطار معيتيقة بطرابلس.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء أنّ الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية مع دولة اليونان، مضيفا أنّه لن يتم السماح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها.

وذكرت المنقوش أنّ ما قام به نظيرها اليوناني هو إجراء غير دبلوماسي برفضه النزول لأسباب غير معلومة، مشيرة إلى استدعائها السفير الليبي لدى اليونان للتشاور، واستدعاء القائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات الحادثة.