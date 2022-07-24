لمحاربة ظاهرة التسول.. انطلاق حملة أمنية موسعة

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، عن انطلاق حملة أمنية موسعة، لمحاربة ظاهرة التسول.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي في ظل انتشار ظاهرة التسول وتزايدها الملحوظ في الشوارع وفي الطرقات العامة ولما لها من تأثير سلبي على المجتمع الليبي وخوفاً من استغلالها أمنياً.

وتم التنسيق بين رئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للبدء في حملة أمنية موسعة بإشراك العنصر النسائي من الطرفين، لضبط المتسولين وإحالتهم إلى مراكز الإيواء بجهاز الهجرة غير الشرعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم ومعرفة الدوافع والأبعاد الأمنية.

هذا وقد باشرت الأطراف المعنية البدء في الحملة، أمس السبت، والتي أسفرت مبدئياً عن ضبط مجموعة من المتسولين من جنسيات مختلفة، تنوعت حيلهم وأساليبهم لاستعطاف المارة من أبناء الوطن لأجل الحصول على الأموال.