لمحاولة إنهاء الأزمة.. رئيس تشاد يصل النيجر.. ومجموعة «إيكواس» تهدد باستخدام القوة

وصل رئيس تشاد محمد إدريس ديبي العاصمة النيجيرية نيامي اليوم الأحد، «ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة» في النيجر بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة، بحسب الناطق باسم حكومته.

وقال ديبي إنه ناقش مع الرئيس المعزول محمد بازوم، في أول ظهور له منذ الانقلاب، ورئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الرحمن تياني، ورئيس النيجر السابق محمد إيسوفو؛ سبل حل الأزمة التي تعيشها النيجر.

وكان ديبي التقى عقب وصوله إلى نيامي أحد قادة المجلس العسكري في إطار مبادرة يقودها لحل الأزمة في البلاد، بعد لقائه في أبوجا قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس».

من جانبه، قال إيسوفو إنّه ماض في مساعيه للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في النيجر ما دام هناك أمل، داعيا إلى تجنب أعمال العنف والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والأجانب في النيجر وإلى الهدوء.

وكشف إيسوفو عن أنه يجري منذ بدء الأزمة اتصالات بأطراف مختلفة من أجل مخرج يضمن إعادة الرئيس بازوم إلى سدة الحكم والعمل على إطلاق سراحه.

وكانت مجموعة «إيكواس» قادة الانقلاب العسكري في النيجر أسبوعا واحدا لإعادة السلطة إلى الرئيس محمد بازوم وإلا واجهوا عقوبات، وهددت باحتمال استخدام القوة ضدهم.