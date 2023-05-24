لمحاولته ترهيب أمعاء حيوانية.. النيابة العامة تسجن مواطن احتياطيا

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بسجن أحد الأشخاص احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة تهريب مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وذكر مكتب النائب العام، أن نيابة العامة طبرق وقسم مكافحة التهريب والمخدرات قاما بإجراء عملية تفتيش لإثبات جريمة تهريب كمية من أمعاء الحيوانات؛ لغرض طرحها في السوق المحلي.

وأضاف مكتب النائب أن التحقيقات أثبتت تعمد الفاعل تهريبها إلى البلاد، وذلك بالرغم من افتقادها للاشتراطات الصحية، إلى جانب أنها مدرجة على قائمة المواد الممنوع توريدها.

ونشر مكتب النائب العام صورا توضح عملية التفتيش والتي أظهرت محاولة تهريب أمعاء الحيوانات بكميات كبيرة إلى الأراضي الليبية.