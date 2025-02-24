لمحبّي التصوير.. ابتكار «كاميرا» جديدة مدعومة بـ«الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة “GoProغو برو”، عن “النموذج الجديد من كاميرات Max 360 المخصص لمحبي توثيق الفيديوهات والصور المميزة أثناء المغامرات أو الرحلات في الطبيعة”.

ووفق الشركة، “من حيث المظهر الخارجي لم تتغير الكاميرا الجديدة عن كاميرات GoPro Max 360 السابقة، لكنها حصلت على بعض التعديلات التقنية التي تجعلها أكثر عملية، كما ستطرح بسعر أقل بـ 150 دولارا تقريبا مقارنة بسابقتها، ومن أبرز ما حصلت عليه هذه الكاميرا تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الفيديوهات والصور وتسهيل معالجة هذه البيانات، وجهّزت بميزات ذكاء اصطناعي تمكنها من تتبع عناصر الصورة أثناء الحركة بدقة كبيرة”.

وبحسب الشركة، “جهّزت الكاميرا ببطارية Enduro بسعة 1600 ميلي أمبير يمكنها العمل بكفاءة دون أن تتأثر بالصقيع ودرجات الحرارة الباردة، وعلى هيكل مقاوم للماء والغبار”.

ووفق الشركة، “حصل تطبيق Quick المخصص لهذه الكاميرا على تحسينات تسهل عمليات معالجة الفيديوهات الملتقطة بزاوية 360، وبات يوفر للمستخدمين تأثيرات سينمائية أكثر، وزودت الكاميرا بميزة TimeWarp 360 التي تتيح إنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية Time-laps، وتتوفر فيها أيضا فلاتر CameraFx الجديدة، وستطرح هذه الكاميرا في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 350 دولارا تقريبا”.